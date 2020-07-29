Путешествия
КоммерсантъАТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В сегменте выше бюджетного они поднялись примерно на 10%.
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