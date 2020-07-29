Путешествия

КоммерсантъКоммерсантъАТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В сегменте выше бюджетного они поднялись примерно на 10%.
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В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

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В России рассказали об изменении цен на отдых после открытия Турции

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Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции

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Туроператоры рассказали о резком росте продаж туров в Турцию

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Туроператоры сообщают о росте цен на отдых в Турции для россиян

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Коммерсантъ09:14

Глава АТОР сравнила стоимость отдыха в Турции и России

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До приземления на авиабазе в Индии самолёты Rafale сопровождались истребителями Су-30МКИ

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Базовая модификация Mercedes-AMG GT стала мощнее

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