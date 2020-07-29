Путешествия
КоммерсантъАТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В сегменте выше бюджетного они поднялись примерно на 10%.
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До приземления на авиабазе в Индии самолёты Rafale сопровождались истребителями Су-30МКИ
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Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
Наука
Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком
Коллектив ученых НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из России и Германии представил подробное исследование наночастиц-гибридов из магнетита и золота.
БМ24 27 июля в 08:45
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность
Военное дело вчера в 03:14
Путешествия
В АТОР призвали оформлять расширенную страховку для поездки в Турцию
Москва, 29 июля 2020, 15:07 — REGNUM В случае туристической поездки в Турцию гражданам следует не экономить и оформить расширенную медицинскую страховку.
REGNUM 08:07
Здоровье
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, зафиксировано 237947 случаев заражения, в том числе 683 за последние сутки.
Полит.ру 26 июля в 22:30
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Evo-rus.com 10:02
Наука
У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции
Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Здоровье
В Екатеринбурге три больницы вернутся к профильному приему пациентов
В Екатеринбурге от коронавирусной нагрузки планируют избавить весь нейрохирургический корпус 40-й, первую областную и психиатрическую больницы.
Екатеринбург Онлайн 07:03
Наука
Ученым удалось «воскресить» микробов возрастом более 100 млн лет
Вернувшиеся к жизни споры морских микробов возрастом более 100 млн лет помогут ученым выяснить, как организмы эволюционировали за это время.
ПолитРоссия 05:16
Наука
Гречка увеличивает производство белка, который поддерживает долголетие
В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Cereal Science, ученые из Сибирского федерального университета (Siberian Federal University) обнаружили, что здоровая низкокалорийная диета, содержащая растительные продукты, поможет улучшить уровень производства белка сиртуина 1 (SIRT1), который, как известно, увеличивает продолжительность жизни.
МКБ-11 27 июля в 03:20
Наука
Ученые обнаружили механизм адаптации рака
В новом исследовании, опубликованном в журнале EMBO Journal, ученые из Оксфордского университета (University of Oxford) обнаружили новый механизм, с помощью которого раковые клетки адаптируются к стрессовым ситуациям, с которыми они сталкиваются, по мере роста и реагирования на терапию.
Medical Insider 05:59
Общество
Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Следователи, которые ведут дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, отказались разъяснять его адвокатам суть обвинений, пишет «Коммерсантъ».
РБК 10:41
Авто
Базовая модификация Mercedes-AMG GT стала мощнее
Линейка Mercedes-AMG GT лишилась варианта исполнения GT S, а базовая модификация GT получила более мощный мотор.
Goroday.ru 10:53
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Россияне получат пособие на свои карты до 31 августа. Суммы размером до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 05:29
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Исследования показали, что вирусный геном EBV активирует гены, которые способны мутировать и провоцировать рак.
Evo-rus.com 07:51
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц
В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru вчера в 21:07
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году
Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Происшествия
ЧП в элитном отеле в Алуште: отдыхавшая женщина отравлена и избита
Примечания вчера в 11:31
Экономика
Богдановичский молокозавод ввел новую производственную линию за 2,5 млрд рублей
Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд рублей.
Интерфакс - Россия 08:13
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44