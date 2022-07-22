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АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба странами Запада

Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что отрасль недополучила 50-60% прибыли в летнем сезоне.
ПРАЙМ
В пресс-службе Tez Tour рассказали, что последствиями введения ограничительных мер в отношении России со стороны ряда стран стало не только существенное сокращение количества доступных россиянам направлений, но и удорожание отдыха.
ПРАЙМ
Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ПРАЙМ
Росавиация на этом фоне решила выдавать отечетсвенным авиакомпаниям новые допуски на международные рейсы в зависимости от того, сколько перевозчик летает внутри РФ.
Коммерсантъ

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АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба странами Запада
Коммерсантъ23:59
АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов рублей из-за закрытия неба Западом
ПРАЙМ23:43
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