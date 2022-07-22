Туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за ограничений со стороны западных стран, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — сказал Игнатьев в интервью «РИА Новости».
Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Япония обеспокоена ростом числа вооружений, размещаемых Россией на Северных территориях, как Токио именует южные острова Курильской гряды, и намерено продолжать отслеживать военную активность РФ на Дальнем Востоке, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии".