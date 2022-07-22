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АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба странами Запада

Туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за ограничений со стороны западных стран, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Евросоюз действует с 28 февраля, аналогичные меры предприняли США и Канада.
Коммерсантъ
Росавиация на этом фоне решила выдавать отечественным авиакомпаниям новые допуски на международные рейсы в зависимости от того, сколько перевозчик летает внутри РФ.
Коммерсантъ
Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
ПРАЙМ

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АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба Западом
NVL01:06
В АТОР оценили потери туротрасли из-за ограничений Запада в сфере авиации
РБК00:42
АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов из-за закрытия неба странами Запада
Коммерсантъ23:59
АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов рублей из-за закрытия неба Западом
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