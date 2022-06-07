Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — отметили в ведомстве.
Свидетельства жителей и монахов подтвердили, что украинские националисты умышленно подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что к спецоперации на Украине были привлечены 600 военнослужащих срочной службы, которых уже вернули в пункты постоянной дислокации их воинских частей, сообщает "Интерфакс".