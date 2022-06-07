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АТОР: турпоток в Анталью сократился на 70-80% за пять месяцев 2022 года

Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости
"Статистика туристических прибытий из РФ в Анталью показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов", — заявили в ассоциации.
РИА Новости
Для сравнения, за май 2022 года в Анталье побывали 224,3 тысячи граждан России, что на 72,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
РИА Новости
По словам члена правления Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Хамита Кука, в общей сложности из планировавшихся 10 миллионов туристов из России и Украины республика потеряла семь.
Lenta.ru

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