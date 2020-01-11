Общество

РЕН ТВРЕН ТВАТОР указала на угрожающее положение туротрасли из-за коронавируса

Туроператоры-члены Ассоциации туроператоров России обратились к правительству с открытым письмом, где обратили внимание на угрожающее стабильности положение туристической отрасли из-за распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

АТОР предупредила власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

РБК09:07

АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

Взгляд.ру07:15

АТОР попросила правительство обозначить сроки запретов из-за коронавируса

Известия08:12

Турфирмы просят изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны

ТАСС07:41

Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР

Вести.Ru08:21

Туроператоры пожаловались в правительство на приостановку туров из-за коронавируса

Ведомости08:46

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Интерфакс07:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:33, Ашберн
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv 09:05
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор вчера в 04:16
Армия и оружие

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
ТАСС 03:59
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
ТАСС 19:36
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 08:10
Общество

«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости 10:56
Религия

Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление

Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
РИА Новости 26 февраля в 04:21
Здоровье

Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта

Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 13:30
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии

Выступавший после Крафт постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат мирного урегулирования ситуации в Арабской республике.
РИА Новости 20:56
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
ТАСС 12:40
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Astera вчера в 01:24
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 19:27
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru 14:05
Общество

Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача

Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
Политика

Власти Украины отказались праздновать День Победы

На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 22:24
Футбол

Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм

Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Чемпионат 15:34
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Происшествия

В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина

Екатеринбург в интернете вчера в 06:11
Игры

Bandai Namco представила злодеев My Hero One’s Justice 2

В новом трейлере разработчики представили главных злодеев My Hero One’s Justice 2, которые также будут играбельными персонажами файтинга, каждый со своими уникальными умениями.
Игромания.ру 13:50
Здоровье

В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости 22:24
Футбол

Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное