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АТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 году

Туристы из России массово перестали ездить на курорты в Турцию.
Газета.Ru
По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году.
Lenta.ru
По результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции.
Lenta.ru
На первом месте оказался Иран (274,8 тысячи туристов), на втором — Германия (187,1 тысячи), третье место заняла Болгария (169,6 тысячи), Россия опустилась на четвертое место (114,3 тысячи).
Lenta.ru

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