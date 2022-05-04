Lenta.ruАТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 годуТуристы из России массово перестали ездить на курорты в Турцию.Газета.RuПо данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году.Lenta.ruПо результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции.Lenta.ruНа первом месте оказался Иран (274,8 тысячи туристов), на втором — Германия (187,1 тысячи), третье место заняла Болгария (169,6 тысячи), Россия опустилась на четвертое место (114,3 тысячи).Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuБрянские новостиАК&МЭкономика сегодняФАНYakutsk.ruПодробнее о событииАТОР заявила о снижении турпотока россиян в ТурциюФАНвчера в 13:43АТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 годуLenta.ruвчера в 11:07В марте в Турцию приехало почти вдвое меньше россиян по сравнению с прошлым годомГазета.Ruвчера в 12:42Россияне массово отказываются отдыхать на курортах ТурцииОбщественная служба новостейвчера в 11:40Поток российских туристов в Турцию упал вдвоеИА Красная Веснавчера в 12:45В марте россияне стали в два раза реже летать в Турцию78.ruвчера в 02:33Российский турпоток в Турцию в марте сократился почти вдвоеАК&Мвчера в 02:20Показать ещёОценить192Поделиться