Служба внешней разведки (СВР) Украины с 2012 года вербовала граждан Польши и получала от них информацию о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР) и перспективах дальнейшего нахождения группировки российских миротворцев в Приднестровье.
Военный эксперт Андрей Фролов напомнил об ударах Минобороны РФ по станциям, через которые украинской группировке войск в Донбассе доставляют вооружения производства США и заявил, что при этом, транспорт НАТО на территории Украины на данный момент не используется.