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АТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 году

Туристы из России массово перестали ездить на курорты в Турцию.
Газета.Ru
По данным министерства культуры и туризма Турции, в марте текущего года в страну прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в этом же месяце в 2021 году.
Lenta.ru
Также более чем в два раза снизилась доля России в общем турпотоке в Турцию — с 24,2 до 10,9 процента.
Lenta.ru
По результатам первого весеннего месяца Россия впервые за многие годы не вошла в топ-3 въездных рынков Турции.
Lenta.ru

Подробнее о событии

АТОР: в марте в Турцию прибыло на 48 процентов меньше россиян, чем в 2021 году
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Поток российских туристов в Турцию упал вдвое
ИА Красная Весна12:45
В марте в Турцию приехало почти вдвое меньше россиян по сравнению с прошлым годом
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АТОР заявила о снижении турпотока россиян в Турцию
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В марте россияне стали в два раза реже летать в Турцию
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