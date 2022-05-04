«Обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — так на желание НАТО выйти из договора с Россией отреагировал Медведев.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка», — заявил он.
"В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.