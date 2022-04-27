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АТОР заявила о нулевых потерях РФ после выхода из Всемирной туристской организации

Потери России из-за выхода из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в экономическом смысле являются нулевыми.
Известия
В ассоциации отметили, что членство государств в большинстве агентств при ООН, в том числе и в UNWTO, необходимо в основном для имиджа.
Известия
«Имиджевые потери, безусловно, будут, но лишь в связи с политикой», — отметили в АТОР.
Lenta.ru
27-28 апреля в Мадриде проходит Внеочередная Генассамблея организации, на которой, как сообщалось ранее, планировалось обсудить вопрос о членстве РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

АТОР: потери после выхода из Всемирной туристской организации ООН нулевые
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В АТОР заявили о нулевых экономических потерях из-за выхода из UNWTO
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АТОР: потери РФ из-за выхода из Всемирной туристской организации ООН будут нулевыми
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