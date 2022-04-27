Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.
«Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого угля и угля, а также товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)»,— говорится в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.
Посольство Японии в Москве сообщило, что Токио не согласен с заявлениями РФ в связи с высылкой японских дипломатов, посол страны на встрече в МИД РФ выразил протест, следует из заявления посольства Японии в РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.