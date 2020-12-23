Цены на путешествия в России в 2021 году повысятся при любом сценарии развития событий из-за необходимости покрыть убытки, понесенные отраслью в 2020 году, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе; по ее прогнозам, стоимость отдыха в РФ может вырасти на 10% и даже выше.

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