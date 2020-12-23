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Интерфакс
Интерфакс

АТОР ждет роста цен на путешествия по РФ в 2021 году от 10% и выше

Цены на путешествия в России в 2021 году повысятся при любом сценарии развития событий из-за необходимости покрыть убытки, понесенные отраслью в 2020 году, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе; по ее прогнозам, стоимость отдыха в РФ может вырасти на 10% и даже выше.В источнике
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В АТОР назвали три варианта развития ситуации в сфере туризма в 2021 году

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В АТОР прогнозируют рост цен на отдых в 2021 году

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В АТОР спрогнозировали рост цен на отдых для россиян в 2021 году

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Логинов решил остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира по биатлону

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов решил остаться на самоподготовке в преддверии январских этапов сезона Кубка мира по биатлону, в то время как национальная команда проведёт тренировочный сбор в Сочи.
Логинов решил остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира по биатлону
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На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, советника президента Украины (2011-2014 гг.) Андрея Портнова: Представитель Президента в Конституционном Суде заявил, что нужно признать в КС неконституционным закон о люстрации.
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