РИА НовостиAT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиямиРешение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.РИА НовостиСемпа добавил, что вскоре американская администрация поменяла свою позицию и объявила о намерении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».RT на русском1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.Lenta.ruСемпа также заметил, что «разворот в политике Байдена» произошел сразу после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°УралинформбюроИзвестияФАНЦентральная Служба НовостейPravda.RuLife.ruЦарьградНТВНародные новостиГазета.RuПолитика СегодняРЕН ТВREGNUMКомсомольская правдаПодробнее о событииAT: Решение Байдена передать Киеву РСЗО HIMARS грозит миру опасными последствиямиРоссийская газета22:50AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину опасно «непредсказуемыми» последствиямиРЕН ТВ21:23AT: поставки США РСЗО HIMARS на Украину грозят международной безопасностиPravda.Ru22:09American Thinker: Решение Байдена передать Киеву РСЗО HIMARS грозит миру опасными последствиямиLife.ru22:06AT: решение США отправить на Украину системы HIMARS грозит миру опасностьюNews.ru21:35AT: отправка Байденом американских РСЗО на Украину грозит миру опасными последствиямиФАН22:33AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиямиРИА Новости20:58Показать ещёОценить1KПоделиться