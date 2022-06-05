Будьте в Плюсе

AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиями

Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал
 в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
РИА Новости
Семпа добавил, что вскоре американская администрация поменяла свою позицию и объявила о намерении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».
RT на русском
1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.
Lenta.ru
Семпа также заметил, что «разворот в политике Байдена» произошел сразу после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

AT: Решение Байдена передать Киеву РСЗО HIMARS грозит миру опасными последствиями
Российская газета22:50
AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину опасно «непредсказуемыми» последствиями
РЕН ТВ21:23
AT: поставки США РСЗО HIMARS на Украину грозят международной безопасности
Pravda.Ru22:09
American Thinker: Решение Байдена передать Киеву РСЗО HIMARS грозит миру опасными последствиями
Life.ru22:06
AT: решение США отправить на Украину системы HIMARS грозит миру опасностью
News.ru21:35
AT: отправка Байденом американских РСЗО на Украину грозит миру опасными последствиями
ФАН22:33
AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиями
РИА Новости20:58

Интересное

Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга не незначителен.
РИА Новости18:15

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении ВСУ шахты имени Челюскинцев в Донецке

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила об уничтожении шахты имени Челюскинцев в Донецке огнем со стороны украинских войск.
РИА Новости02:46

На Украине из противотанкового комплекса сбит третий боевой вертолёт

На Украине из ПТРК сбит очередной боевой вертолёт.
Avia.pro22:00

WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС, возникшей на фоне успехов российских войск на востоке Украины.
Российская газета22:05

Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».
Известия03:11

«Бегство с препятствиями». Справятся ли зарубежные нефтяники без России

Миллиардные потери Как посчитали в издании Wood Mackenzie, инвестиции зарубежных энергетических компаний в первом квартале 2022-го в России обесценились более чем на 40 миллиардов долларов.
РИА Новости01:00

Спикер венгерского парламента Кевер заявил о психических проблемах у Владимира Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер уличил президента Украины Владимира Зеленского в наличии психических проблем.
Lenta.ru00:28

Минобороны России показало видео ударов САУ «Пион» по скрытым в лесу позициям ВСУ

Министерство обороны России показало видео ударов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Пион» по скрытым в лесу позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru03:18

El Pais сообщила, что власти Испании готовы направить Украине танки и зенитные ракеты

В настоящее время планируется поставить украинским военным танки Leopard и батарею зенитных ракет.
Lenta.ru01:51

Глава Саксонии Кречмер выступил против ограничений на поставку российского газа в Германию

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер осудил поспешные планы Берлина по остановке импорта российских угля, газа и нефти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
РИА Новости01:46