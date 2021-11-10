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АВТОВАЗ приостановит выпуск всех автомобилей на тольяттинском автозаводе

За 11 ноября концерн планирует выпустить 640 серийных машин XRay, Largus, Renault Logan и Sandero.
CarsWeek.ru
Причиной очередной приостановки выпуска автомобилей кроется в дефиците электронных компонентов.
32CARS.ru
В октябре Granta отыграла позиции, но в ноябре, учитывая, что автомобили не выпускаются почти неделю, "бюджетник" вновь может недосчитаться покупателей.
Российская газета
Какие именно модели завод не может доукомплектовать, инсайдеры не сообщают, но отмечают, что «перенос сборки Niva Travel на главный конвейер оказался достаточно болезненным процессом».
Motor

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