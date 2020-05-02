Государственный концерн "Белнефтехим" объявил о снижении стоимости литра бензина на всех АЗС Белоруссии на одну копейку. Новые правила начнут действовать с 3 мая. Теперь бензин АИ-92, один из наиболее популярных продуктов на рынке, будет стоит 1,79 белорусского рубля.

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

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