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АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»

Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России».
Известия
Информацию подтвердили владельцы сетевых компаний.
Известия
В письме за подписью руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний (есть у «Известий») сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года.
Известия
В ФАС газете сообщили, что обращений по поводу повышения стоимости использования сервиса в ведомство не поступало.
ФАН

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