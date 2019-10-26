В матче 11-го тура чемпионата Голландии АЗ на выезде разгромил ПСВ со счетом 4:0. Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса. АЗ обошел ПСВ в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.

АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

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