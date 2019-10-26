Футбол
Спорт-ЭкспрессАЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии
Райан Томас
|22′
|34′
Оуэн Вейндал
|45′
Мирон Боадю
|45′+1′
Мирон Боадю
Брума
Константинос Митроглу
|46′
Рицу Доан
Джордан Тезе
|46′
|67′
Юкинари Сугавара
Дани де Вит
|71′
Юнас Свенссон
|74′
Оуэн Вейндал
Томас Аувеян
|76′
Дани де Вит
Коди Гакпо
Оливье Боскальи
|77′
|80′
Уссама Идрисси
Закариа Абуклал
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Зоет
22
Думфрис
6
Швааб
5
Баумгартль
32
Садилек
15
Гутьеррес
30
Томас
18
Росарио
33
Тезе
28
Боскальи
11
Митроглу
1
Бизот
2
Свенссон
3
Хацидьякос
30
Вюйтенс
5
Аувеян
6
Мидтше
7
Стенгс
8
Копмейнерс
10
де Вит
9
Боадю
2 ×
17
Абуклал
АЗ
Расстановка 4‑2‑1‑3
В матче 11-го тура чемпионата Голландии АЗ на выезде разгромил ПСВ со счетом 4:0. Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса. АЗ обошел ПСВ в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.
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