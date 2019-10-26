Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

ПСВ — АЗ
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Филипс»
Райан Томас
22′
34′
Оуэн Вейндал
45′
Мирон Боадю
45′+1′
Мирон Боадю
Брума
Константинос Митроглу
46′
Рицу Доан
Джордан Тезе
46′
67′
Юкинари Сугавара
Дани де Вит
71′
Юнас Свенссон
74′
Оуэн Вейндал
Томас Аувеян
76′
Дани де Вит
Коди Гакпо
Оливье Боскальи
77′
80′
Уссама Идрисси
Закариа Абуклал
2 фото
В матче 11-го тура чемпионата Голландии АЗ на выезде разгромил ПСВ со счетом 4:0. Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса. АЗ обошел ПСВ в турнирной таблице и вышел на второе место в чемпионате.
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