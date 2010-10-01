Футбол
Sport.ruАбаев: «У Кучука в „Локомотиве“ началась паранойя»
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Единоборства
Путин похвалил Нурмагомедова за победу над Порье
Президент России Владимир Путин перед отъездом из Дагестана встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за победу над американцем Дастином Порье.
News.ru вчера в 11:00
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru вчера в 15:58
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Музыка
Noize MC высмеял Шнурова в стихах
Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Piter.tv 03:11
Футбол
Месси ответил на предложение Роналду поужинать вместе
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно приглашения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду поужинать вместе в будущем.
Матч ТВ вчера в 03:54
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 вчера в 11:24
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:04
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Экономика
Чубайс отказался считать себя младореформатором
Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
REGNUM 04:04
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55