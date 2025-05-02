Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.

Абаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли

Политика Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.

Происшествия Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.

Единоборства Путин похвалил Нурмагомедова за победу над Порье Президент России Владимир Путин перед отъездом из Дагестана встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за победу над американцем Дастином Порье.

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Энергетика «Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.

Политика СМИ слили американского шпиона в администрации президента России Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.

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Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

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