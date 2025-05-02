Футбол

ЧемпионатЧемпионатАбаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли

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Мол, недавно говорили, что слепой, а теперь в команду взяли.
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Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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Футбол

«Зенит» и «Арсенал» откроют 9-й тур РПЛ

В пятницу, 13 сентября, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» открывается девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика

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Политика

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Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
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Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
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Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
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Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
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США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы

Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
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Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
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