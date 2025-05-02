Футбол
ЧемпионатАбаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли
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Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Газета.Ru 03:27
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru вчера в 06:56
Политика
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Единоборства
Путин похвалил Нурмагомедова за победу над Порье
Президент России Владимир Путин перед отъездом из Дагестана встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за победу над американцем Дастином Порье.
News.ru вчера в 11:00
Экономика
«Жёсткий» Brexit может вызвать ситуацию, аналогичную кризису 2008 года
Выход Великобритании из Евросоюза без договора является самым серьёзным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе, сопоставимым с кризисом 2008 года, заявил председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги.
News.ru 02:59
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
СМИ слили американского шпиона в администрации президента России
Вчера, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году в ходе секретной спецоперации американские спецслужбы успешно вывезли из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов, работавшего когда-либо под прикрытием в российском руководстве.
ANNA-News 10 сентября в 07:35
Экономика
Чубайс отказался считать себя младореформатором
Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
REGNUM 04:04
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют 9-й тур РПЛ
В пятницу, 13 сентября, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» открывается девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
SM News вчера в 16:47
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
РИА Новости 04:29
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости вчера в 03:32
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Политика
США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы
Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Политика
Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в другое место
Коммерсантъ вчера в 16:59
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24