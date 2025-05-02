Футбол
ЧемпионатАбаев — о переходе в «Локо»: игроки косо смотрели, мол, в команду слепого взяли
Оценить
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
Газета.Ru 00:23
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Культура
Оправдание холивара. Новый фильм Андрея Лошака: почему рунет никак не взять под контроль государства
Телеканал «Настоящее время» по понятным причинам (создан RFE/RL при участии «Голоса Америки») не может похвастаться государственным гандикапом на российских просторах, поэтому подавляющее большинство зрителей смогло ознакомиться с новым проектом Андрея Лошака на одноименном канале в «Ютьюбе».
Новая газета 11 сентября в 13:29
Общество
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Кино
Джеймс Кэмерон сравнил успех будущего «Аватара» и «Мстителей: Финал»
OAnews вчера в 15:27
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Политика
Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор с Японией
Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
Известия вчера в 21:44
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM 11 сентября в 01:18
Общество
ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса
Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Российская газета 02:42
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Футбол
Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя
Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
Чемпионат 02:00
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Кино
СМИ: HBO закажет пилот второго спин-оффа «Игры престолов» — сериала про Таргариенов от Джорджа Мартина
Deadline сообщает, что HBO вот-вот решит дать «зелёный свет» пилоту второго спин-оффа «Игры престолов», который будет посвящён династии Таргариенов.
Мир фантастики 02:47
Гаджеты
Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: со стилусом, но компактный
Линейку Galaxy Note в компании Samsung позиционируют следующим образом – подобные смартфоны рассчитаны на тех, кто использует мобильные технологии, чтобы "быть более продуктивными или реализовать свои творческие амбиции".
Вести.Хайтек 02:31
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Напомним, что первый межзвездный объект в окрестностях Солнца обнаружили в 2017 году, но это была не комета, а астероид, получивший название Оумуамуа (в переводе с гавайского – «посланник издалека»).
МИР 24 01:28
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
СМИ назвали имя информатора ЦРУ в администрации президента
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента РФ.
Накануне.Ru 10 сентября в 02:58
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01