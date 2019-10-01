Футбол
Vprognoze.ruАбаев: у Карпина была проблема только со Скопинцевым
Даже если происходили некоторые отклонения, то все возвращались в боевой вес очень быстро. Единственная проблема у него была со Скопинцевым.
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Наука
Назван тревожный признак скорой смерти
Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
Lenta.ru вчера в 23:25
Происшествия
Убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара дверь открыл охранник
Сотрудник охранного агентства в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, где вооруженный мужчина убил одного из детей, дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
РБК 10:28
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Культуромания 09:24
Армия и оружие
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
Анкара и Москва ведут переговоры по вопросу передачи России 18 задержанных военнослужащих сирийской армии.
Комсомольская правда 09:39
Происшествия
Минобороны назвало провокацией «видео издевательств» в Забайкалье
Российское Министерство обороны заявило, что видеозапись издевательств, которые якобы происходили в воинской части в Забайкальском крае, опубликованная в средствах массовой информации, является «грубейшей провокацией».
RT на русском 06:41
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Общество
«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса
"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
Интерфакс 09:22
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Sports.ru 10:40
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Наука
Ученые: Осторожность цыплят перед лицом опасности является врожденной
Ученым из Италии удалось выяснить, что осторожность цыплят, если им угрожает опасность, является врожденной.
Актуальные Новости вчера в 11:49
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Космос
Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной
Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.
Ин-спейс.ру 05:00
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 09:46
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Политика
На Макгрегора заявили в российскую прокуратуру
Член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру России на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.
Lenta.ru 11:03
Политика
Владимир Путин обсудил с членами Госсовета проблемы здравоохранения
Граждане невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения, поэтому необходимо усилить работу в этом направлении, заявил президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания президиума Госсовета.
Волгоградская правда 11:13
Авто
Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).
110km.ru 11:05
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22