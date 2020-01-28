Политика

РидусРидусМахмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
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