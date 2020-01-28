Политика
РидусМахмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
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Аббас: США не могут быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем
Военное обозрениевчера в 23:56
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Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Интернет
Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей
Популярный антивирус Avast уличили в том, что он занимается продажей личных данных пользователей третьим лицам.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии
Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Как сообщает TMZ, легенда NBA Коби Брайант погиб вследствие крушения вертолета. С ним на борту было еще четыре человека, включая пилота.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Экономика
Россияне взяли рекордное количество автокредитов за шесть лет
Как сообщает РБК со ссылкой на расчёты аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей — рекордное число за последние 6 лет.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Футбол
«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55+25 млн евро
Клубы согласовали трансфер 25-летнего хавбека за 55 миллионов евро, еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов, сообщает Record.
Происшествия
«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества
Адвокат ссылается на определение Конституционного суда (КС), который ранее сформулировал по аналогичному делу позицию, которая сводится к тому, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, закрытый перечень которого установлен антикоррупционным законодательством.
Политика
«Конституция русской мечты» объединила традиционные религии
Предложенное внесение упоминания традиционных ценностей, семьи как союза мужчины и женщины, русского языка и культуры и веры в Бога объединило как христиан, так и мусульман, иудеев и даже буддистов, вне зависимости от их этнического происхождения.