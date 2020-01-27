Политика

Газета.RuГазета.RuАббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина полностью прекращает взаимодействие с США и Израилем во всех сферах, в том числе и по вопросам безопасности. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, отметив, что "категорически отвергает" "сделку века", ранее предложенную президентом США Дональдом Трампом.
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Палестина объявила о разрыве всех отношений с США и Израилем на фоне объявленной Дональдом Трампом «сделки века»

Эхо Москвы22:07

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

РИА Новости09:24

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Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу «сделке века»

Вести.Ru16:24

Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США

ТАСС07:52

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

RT на русском08:08

Палестинский лидер Аббас заявил о «разрыве всех отношений» с США

News.ru07:49
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:46, Ашберн
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Опубликованы самые детальные снимки Солнца в истории

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
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В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

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Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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