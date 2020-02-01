Политика

Газета.RuГазета.RuАббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина полностью прекращает взаимодействие с США и Израилем во всех сферах, в том числе и по вопросам безопасности. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, отметив, что "категорически отвергает" "сделку века", ранее предложенную президентом США Дональдом Трампом.
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Газета.Ru10:24

Аббас отказался войти в историю «продавцом» Иерусалима

РБК08:45

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

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Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

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Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США

ТАСС07:52

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

РИА Новости09:24

Лига арабских государств поддержала позицию Палестины по «сделке века»

Эхо Москвы12:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru вчера в 01:35
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Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 17:05
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Гаджеты

Премьера: В России начались продажи смартфона за 7 тысяч рублей с батареей на 4000 мАч и Android 10

Из необычного стоит отметить ОС Android 10, которую пока получили далеко не все флагманы. Цена Alcatel 1V 2020 в России – 6 990 рублей.
Dgl.ru 30 января в 02:57
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Политика

Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
RT на русском 16:56
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде

Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Известия 17:44
Транспорт

В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал

Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
Известия вчера в 11:00
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Игромания.ру 30 января в 08:51
Общество

ВОЗ признала безопасными посылки из Китая

Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.
RT на русском 07:18
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета вчера в 06:58
Экономика

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости вчера в 05:13
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Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Авто

Автоэксперт назвал, сколько готовы уступать продавцы подержанных машин

Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
iReactor 12:52
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском 14:58
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
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Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Кино

«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

Аргументы и Факты 13:35
Футбол

«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии

«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Красная весна 17:28
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Газета.Ru 04:27
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка с инфекцией, который вместе с родителями приехал из Китая, госпитализировали в новосибирскую больницу.
Atas.info 30 января в 21:07
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Здоровье

Школы Тюмени закрывают на карантин

Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом».1 февраля школы ещё работают в обычном режиме.
Вестник 05:10
Политика

Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился выделить помещения для приёма 1 тыс. человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус.
RT на русском 18:57
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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