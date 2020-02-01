Палестина полностью прекращает взаимодействие с США и Израилем во всех сферах, в том числе и по вопросам безопасности. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, отметив, что "категорически отвергает" "сделку века", ранее предложенную президентом США Дональдом Трампом.

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Происшествия Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.

Транспорт В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.

Общество ВОЗ признала безопасными посылки из Китая Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Политика Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

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Политика Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Общество В России начали действовать новые правила увольнения В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Здоровье Школы Тюмени закрывают на карантин Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом».1 февраля школы ещё работают в обычном режиме.