Политика
Газета.RuАббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина полностью прекращает взаимодействие с США и Израилем во всех сферах, в том числе и по вопросам безопасности. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, отметив, что "категорически отвергает" "сделку века", ранее предложенную президентом США Дональдом Трампом.
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Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Гаджеты
Премьера: В России начались продажи смартфона за 7 тысяч рублей с батареей на 4000 мАч и Android 10
Из необычного стоит отметить ОС Android 10, которую пока получили далеко не все флагманы. Цена Alcatel 1V 2020 в России – 6 990 рублей.
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде
Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Транспорт
В Шереметьево перевели рейсы из КНР в отдельный терминал
Московский аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевел в пятницу все рейсы из Китая в отдельный терминал, выведя остальные рейсы в другие терминалы.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Общество
ВОЗ признала безопасными посылки из Китая
Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Авто
Автоэксперт назвал, сколько готовы уступать продавцы подержанных машин
Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Шоу-бизнес
Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Футбол
«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии
«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка с инфекцией, который вместе с родителями приехал из Китая, госпитализировали в новосибирскую больницу.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Здоровье
Школы Тюмени закрывают на карантин
Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом».1 февраля школы ещё работают в обычном режиме.
Политика
Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса
Глава Пентагона Марк Эспер распорядился выделить помещения для приёма 1 тыс. человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус.