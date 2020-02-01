Политика

КоммерсантъКоммерсантъАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Решение было принято после того, как Палестинская национальная администрация отвергла «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом.
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В Соединённых Штатах число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до семи.
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