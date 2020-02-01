Политика
КоммерсантъАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что администрация разорвет все отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Решение было принято после того, как Палестинская национальная администрация отвергла «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом.
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Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Технологии
Sony хочет, чтобы владельцы Nintendo Switch играли на ней в игры для PS4
Неудивительно, что у Sony возникла идея дать возможность владельцам Switch играть в игры для PlayStation.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Происшествия
Вернувшуюся из Китая жительницу Ленобласти проверяют на коронавирус
Жительницу примыкающего к Петербургу города Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) проверяют на возможное наличие коронавируса.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Футбол
Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»
Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Футбол
Тибо Куртуа: «Очень рад, что не пропустил в матче с „Атлетико“»
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы над мадридским «Атлетико» (1:0) в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Политика
Первым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака
Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Музыка
Илон Маск записал электронный трек и разместил его в сети
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее в интернет.
Здоровье
В больницах Китая жертвам коронавируса помогают роботы
На сегодняшний день около 20 медицинских работников Китая подхватили коронавирус, ухаживая за пациентами.
Политика
Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в США увеличилось до семи
В Соединённых Штатах число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до семи.
Политика
Власти Украины пообещали превратить Донбасс в «процветающий регион»
Украинская власть уже думает над тем, как восстановить Донбасс после войны и сделать его процветающим регионом, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью YouTube-каналу «KRYM - критическое мышление».
Космос
Гигантский телескоп заглянет в прошлое Вселенной
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.