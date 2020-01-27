Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом. Причиной такого решения стала предложенная Вашингтоном «сделка века» — план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

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