Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом. Причиной такого решения стала предложенная Вашингтоном «сделка века» — план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

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