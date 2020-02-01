Политика

RT на русскомRT на русскомАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Газета.Ru10:24

Аббас отказался войти в историю «продавцом» Иерусалима

РБК08:45

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

RT на русском08:08

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Lenta.ru08:13

Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США

ТАСС07:52

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

РИА Новости09:24

Махмуд Аббас отверг возможность переговоров с Израилем на основе «сделки века»

Эхо Москвы11:00
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Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец 10:11
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Беременная Саша Черно подала документы на развод

Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
StarHit.ru 06:00
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Российская газета 29 января в 11:55
Хоккей

«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

Казахстанский "Барыс" обыграл омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ.
РИА Новости 08:53
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Футбол

Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре

RT на русском 05:43
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Политика

В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию

Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на Площади обороны митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Европейско-Азиатские новости 06:24
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Общество

Роспотребнадзор ввел усиленный режим дезинфекции для магазинов и кафе

В документе за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой говорится, что владельцы продуктовых магазинов, кафе и ресторанов отныне должны перейти на усиленный режим дезинфекции.
Российская газета 10:14
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль 06:06
Культура

Брянских «Бабкиных внуков» покажут на канале Россия-1

Коллектив принял участие в записи шоу «Ну-ка, все вместе!» канале «Россия 1». Программа выйдет в эфир 2 февраля.
Городской телеканал (Брянск) 10:59
Происшествия

Суд отправил под домашний арест угрожавшую взрывом пассажирку борта S7

Домодедовский городской суд Московской области отправил под домашний арест пассажирку, угрожавшую взорвать самолет, следовавший рейсом Симферополь–Москва.
Известия 11:15
Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa вчера в 11:11
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Общество

В авиакомпании прокомментировали снятие Собчак с рейса во Внуково

Rambler News Service 30 января в 11:42
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM вчера в 22:56
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Известия вчера в 10:02
Общество

Стивен Кинг удалил страницу в Facebook

Писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт из Facebook. Своё решение он объяснил в Twitter-аккаунте.
Диалог 06:57
Общество

Что ждет россиян в феврале 2020 года

1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Коммерсантъ вчера в 03:05
Политика

Марин Ле Пен предрекла конец ЕС после Brexit

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт»): «День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса наций, которого хотят подавляющее большинство европейцев».
НТВ 09:10
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет

Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Дни24 01:53
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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