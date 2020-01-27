Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Армия и оружие Сирийская армия подошла к Саракибу в провинции Идлиб В настоящее время сирийская армия находится примерно в 4 километрах от южных окраин города Саракиб, ещё одного оплота боевиков, превращённого ими в укрепрайон.

Армия и оружие Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35 Согласно договору, Польша получит 32 американских истребителя F-35 вместе с учебными и логистическими пакетами, которые включают в себя 8 тренажеров, запасные части, информационную систему управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего наземного обслуживания.

Общество Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Политика Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Собчак заинтриговала новым образом в Instagram Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.

Происшествия В Петербурге неизвестный пытался поджечь храм коктейлем Молотова В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в дом служителей храма апостола Петра на Искровском проспекте, 11Б, в Невском районе.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.