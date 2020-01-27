Политика

RT на русскомRT на русскомАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.
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Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Газета.Ru10:24

Аббас отказался войти в историю «продавцом» Иерусалима

РБК08:45

Лига арабских государств поддержала позицию Палестины по «сделке века»

Эхо Москвы12:02

Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США

ТАСС07:52

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

RT на русском08:08

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

РИА Новости09:24

Палестинский лидер Аббас заявил о «разрыве всех отношений» с США

News.ru07:49
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Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Армия и оружие

Сирийская армия подошла к Саракибу в провинции Идлиб

В настоящее время сирийская армия находится примерно в 4 километрах от южных окраин города Саракиб, ещё одного оплота боевиков, превращённого ими в укрепрайон.
Евразия Daily 30 января в 01:24
Наука

Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе

Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
МР7.ру вчера в 08:29
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС 19:58
Происшествия

При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша

Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
BFM.ru вчера в 07:30
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Газета.Ru 20:25
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

Согласно договору, Польша получит 32 американских истребителя F-35 вместе с учебными и логистическими пакетами, которые включают в себя 8 тренажеров, запасные части, информационную систему управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего наземного обслуживания.
Военное дело вчера в 01:10
Происшествия

В Московской области электричку разорвало пополам

Мослента вчера в 10:11
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Авто

Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 05:52
Футбол

«Рубин» хочет подписать полузащитника «Ольборга»

Согласно информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведет переговоры о продаже игрока.
Евро-футбол.ру 04:18
Общество

Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести

«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Известия 16:02
Здоровье

Ученые назвали лучший сок для снижения артериального давления

Ученые, проанализировав результаты, объявили, что снижение показателей артериального давления посредством употребления свекольного сока сопоставимо по эффекту с приемом лекарств.
Shraibikus News 14:45
Киберспорт

Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Красная весна 13:21
Футбол

Холанд установил рекорд Бундеслиги

Sport24.ru 12:30
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде

Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Российская газета 17:35
Общество

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль 06:06
Политика

Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Сахалин.Инфо 03:33
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Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Армия и оружие

В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия

Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 20:18
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело 07:55
Происшествия

В Петербурге неизвестный пытался поджечь храм коктейлем Молотова

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в дом служителей храма апостола Петра на Искровском проспекте, 11Б, в Невском районе.
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Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета вчера в 06:58
Спорт

Ласицкене показала лучший результат сезона в мире

На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.
Спорт-Экспресс 11:04
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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