Политика
RT на русскомАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.
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Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Армия и оружие
Сирийская армия подошла к Саракибу в провинции Идлиб
В настоящее время сирийская армия находится примерно в 4 километрах от южных окраин города Саракиб, ещё одного оплота боевиков, превращённого ими в укрепрайон.
Наука
Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе
Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
Согласно договору, Польша получит 32 американских истребителя F-35 вместе с учебными и логистическими пакетами, которые включают в себя 8 тренажеров, запасные части, информационную систему управления эксплуатацией самолетов и оборудование для текущего наземного обслуживания.
Происшествия
В Московской области электричку разорвало пополам
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Авто
Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla в России
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.
Футбол
«Рубин» хочет подписать полузащитника «Ольборга»
Согласно информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведет переговоры о продаже игрока.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Здоровье
Ученые назвали лучший сок для снижения артериального давления
Ученые, проанализировав результаты, объявили, что снижение показателей артериального давления посредством употребления свекольного сока сопоставимо по эффекту с приемом лекарств.
Киберспорт
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Футбол
Холанд установил рекорд Бундеслиги
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги
Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия
Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Происшествия
В Петербурге неизвестный пытался поджечь храм коктейлем Молотова
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в дом служителей храма апостола Петра на Искровском проспекте, 11Б, в Невском районе.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Спорт
Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.