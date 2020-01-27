Политика
RT на русскомАббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.
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Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРадио Sputnik 09:47
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Общество
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