Политика
Политика СегодняАббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается
Палестинцы не примут предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», направленную на урегулирование арабо-израильского конфликта. Об этом во вторник вечером заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, слова которого приводит агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Аббас: США не могут быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем
Военное обозрениевчера в 23:56
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 20:44, Ашберн
Политика
Президента России предложили именовать в Конституции Верховным правителем
Законопроект президента Владимира Путина о внесение изменений в главный документ страны был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Гаджеты
Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей
Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Энергетика
«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Происшествия
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском
По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Хоккей
Боб Хартли: «Не могу поверить, что „Нефтехимика“ не будет в плей-офф. Они здорово себя показали»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Политика
Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Наука
Учёные с мировым именем представят в Сочи свои разработки
В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной Lada Vesta Sport R1
В АвтоВАЗе назвали стоимость для автомобиля Lada Vesta в версии Sport R1.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.