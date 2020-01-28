Политика

Политика СегодняПолитика СегодняАббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

Палестинцы не примут предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», направленную на урегулирование арабо-израильского конфликта. Об этом во вторник вечером заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, слова которого приводит агентство Reuters.
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