Палестинцы не примут предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», направленную на урегулирование арабо-израильского конфликта. Об этом во вторник вечером заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, слова которого приводит агентство Reuters.

Аббас ответил на план Трампа, заявив, что Иерусалим не продается

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