Политика
РБКАббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
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Аббас: США не могут быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем
Военное обозрениевчера в 23:56
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Происшествия
В Охотском море пропал загоревшийся траулер «Энигма Астралис»
Контакт потерян с судном "Энигма Астралис", которое горело в Охотском море.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Политика
Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на СССР лежит ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента.
Кино
Суперконсерватизм и невезение: почему «Оскар» не замечает Тарантино
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Путешествия
Всех организованных российских туристов вернут из Китая до 4 февраля
Willie Siau / Globallookpress В Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы будут возвращены домой из Китая до 4 февраля.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Гаджеты
В РФ кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов
Согласно полученной информации от сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных аппаратов в РФ все еще превышают объемы реализации носимых устройств и планшетов.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.
Спорт
Легкова дисквалифицировали за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков был дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии 26 января.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Здоровье
Тест-системы на выявление коронавируса получило Приморье
Тест-системы, позволяющие выявлять коронавирус, уже используются на гражданах, которые въезжают на территорию субъекта (в том числе из Поднебесной), сообщает DEITA.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Энергетика
Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность приватизации PDVSA
Власти Венесуэлы рассматривают вопрос приватизации нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.