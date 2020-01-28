Политика

РБКРБКАббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
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