Абдуллах Анзоров вернулся в Чечню посмертно
Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.В источнике
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Ваzа: обезглавившего учителя террориста с почестями похоронили в Чечне. Видео
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