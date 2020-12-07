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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Абдуллах Анзоров вернулся в Чечню посмертно

Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.В источнике
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News.ru

Стали известны подробности похорон убийцы французского учителя в Чечне

News.ru06:23
Газета.Ru

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Газета.Ru05:59
Телеканал 360°

Ваzа: обезглавившего учителя террориста с почестями похоронили в Чечне. Видео

Телеканал 360°вчера в 14:21
Эхо Москвы

В Чечне похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати

Эхо Москвы08:05
Московский Комсомолец

В Чечне опровергли похороны «героя исламского мира» Анзорова с почестями

Московский Комсомолец03:38
Фонтанка.Ру

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. Франция утверждает, что он обезглавил учителя

Фонтанка.Ру16:23
Lenta.ru

В Чечне заявили о героизме обезглавившего учителя террориста

Lenta.ru05:56

Хайме Ярза проведет жеребьевку отбора чемпионата мира 2022 года

Исполняющий обязанности главы департамента по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярза проведет жеребьевку отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, которая пройдет в понедельник в швейцарском Цюрихе, сообщается в пресс-релизе федерации.
РИА Новости08:55

В Ростовской области 342 новых случая коронавируса выявили за сутки

В Ростовской области на субботу, 5 декабря выявлено 342 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки, общее число инфицированных в регионе достигло 41700 человек, сообщает пресс-центр облправительства.
Kursk.com5 декабря в 03:43

Команда Международной лиги КВН спела со сцены песню «За что сидит Фургал?»

Команда Телевизионной международной лиги КВН из Санкт-Петербурга во время выступления в Смоленске продемонстрировала зрителям музыкальную шутку про арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
FreeNews-Volgaвчера в 01:58

Суд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал четвертого террориста, причастного к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
РИА Новости09:07

Чубайс сообщил о выстреле из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 6 декабря 2020, 21:20 — REGNUM Выстрел из расположенной в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга гаубицы ДЗ0 совершил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано».
REGNUMвчера в 13:20

Суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу Лошагину

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней", - говорится в сообщении.
ТАСС05:21

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбуждено в Белгородской области по факту нападения на отряд пограничников, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.
Интерфакс08:00