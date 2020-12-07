Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

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