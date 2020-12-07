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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Абдуллах Анзоров вернулся в Чечню посмертно

Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.В источнике
С чего всё началось
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову, - пишет Baza
.
Весьмавчера в 13:44
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Почести для террориста. Убийца французского учителя стал героем для чеченского села

Телеканал 360°08:30
Lenta.ru

В Чечне заявили о героизме обезглавившего учителя террориста

Lenta.ru05:56
Московский Комсомолец

Похороны в Чечне убийцы французского учителя нарушили закон

Московский Комсомолец09:14
Газета.Ru

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Газета.Ru05:59
News.ru

Стали известны подробности похорон убийцы французского учителя в Чечне

News.ru06:23
Эхо Москвы

В Чечне похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати

Эхо Москвы08:05
Фонтанка.Ру

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. Франция утверждает, что он обезглавил учителя

Фонтанка.Ру16:23

Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года

Постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой до 1 января 2022 года продлены санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
Запрет на массовые мероприятия в школах РФ продлен до конца 2021 года
Интерфакс13:25

Экономист прокомментировал курс евро

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал RT текущие изменения курса евро на валютном рынке.
RT на русском12:43

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.
ТАСС10:51

Военные медики оказывают помощь населению в Аскеранском районе Нагорного Карабаха

Российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) создали многофункциональные врачебные бригады для оказания помощи местному населению в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.
ТАСС22:25

Леонтьев пошутил, что после прививки от COVID-19 передает антитела половым путем

Певец Валерий Леонтьев на "Песне года" в разговоре с исполнительницей Валерией упомянул, что успешно сделал прививку от COVID-19 и пошутил, дескать, теперь передает антитела половым путем и может не носить маску, сообщает MK.ru.
Народные новости06:48