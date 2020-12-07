Хайдфельд: Стоимость акций Боттаса резко упала

Например, Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, ещё до старта Гран При заявил: «Я знаю, что у Боттаса есть контракт на следующий сезон, но это Формула 1. Я уверен, что Тото Вольфф так составил контракт, что в нём содержатся особые положения на случай подобных ситуаций».