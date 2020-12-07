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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Абдуллах Анзоров вернулся в Чечню посмертно

Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.В источнике
С чего всё началось
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову, - пишет Baza
.
Весьмавчера в 13:44
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Почести для террориста. Убийца французского учителя стал героем для чеченского села

Телеканал 360°08:30
News.ru

Стали известны подробности похорон убийцы французского учителя в Чечне

News.ru06:23
Фонтанка.Ру

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. Франция утверждает, что он обезглавил учителя

Фонтанка.Ру16:23
Газета.Ru

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Газета.Ru05:59
Lenta.ru

В Чечне заявили о героизме обезглавившего учителя террориста

Lenta.ru05:56
Эхо Москвы

В Чечне похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати

Эхо Москвы08:05
Московский Комсомолец

Похороны в Чечне убийцы французского учителя нарушили закон

Московский Комсомолец09:14

«Роснефть» заявила, что не имела контактов с Хантером Байденом

"Роснефть" опровергла информацию, распространенную американским телеканалом FoxNews от 20 ноября о том, что нефтяной гигант якобы имеет отношение к консультированию Хантером Байденом, сыном избранного президента США Джо Байдена, своих китайских партнеров в отношении сделки по приобретению доли в российской компании.
Finam.Ru10:02

Телеканал новин 24 (Украина): ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе, но никогда не пойдут против народа (24 Телеканал Новин)

Как отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сейчас вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, поскольку обязаны успешно действовать в любой ситуации.
ИноСМИ08:31

Сургутнефтегаз стал вторым в рейтинге нефтегазовых компаний от WWF России

Сургутнефтегаз занял второе место во всероссийском рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний «Здравый смысл», который ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF России), группой компаний «Креон», национальным рейтинговым агентством.
СургутИнформТВ10:35

Хайдфельд: Стоимость акций Боттаса резко упала

Например, Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, ещё до старта Гран При заявил: «Я знаю, что у Боттаса есть контракт на следующий сезон, но это Формула 1. Я уверен, что Тото Вольфф так составил контракт, что в нём содержатся особые положения на случай подобных ситуаций».
F1news.ru05:43

Эксперт объяснил, почему россияне вспомнили лихие 90-е

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов объяснил желание граждан России забрать деньги с депозитов.
Общественная служба новостей09:13

Суд оставил Соколова в СИЗО до 23 марта 2021 года

Санкт-Петербург, 7 декабря 2020, 17:00 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, останется под стражей в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2021 года.
REGNUM09:00

Компания OnePlus раскрыла даты окончания поддержки OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Информация появилась на официальном сайте компании Хорошие новости для владельцев устройств, выпущенных в 2020 году: OnePlus 8, OnePlus 8 5G и OnePlus 8 Pro, а также OnePlus Nord, обновление смартфонов продлится еще долго, что касается вопросов безопасности то точно.
Центральная Служба Новостей07:46