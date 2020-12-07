Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Абдуллах Анзоров вернулся в Чечню посмертно

Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.В источнике
С чего всё началось
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову, - пишет Baza
.
Весьмавчера в 13:44
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Почести для террориста. Убийца французского учителя стал героем для чеченского села

Телеканал 360°08:30
News.ru

Стали известны подробности похорон убийцы французского учителя в Чечне

News.ru06:23
Эхо Москвы

В Чечне похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати

Эхо Москвы08:05
Газета.Ru

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Газета.Ru05:59
Lenta.ru

В Чечне заявили о героизме обезглавившего учителя террориста

Lenta.ru05:56
Московский Комсомолец

Похороны в Чечне убийцы французского учителя нарушили закон

Московский Комсомолец09:14
Фонтанка.Ру

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. Франция утверждает, что он обезглавил учителя

Фонтанка.Ру16:23

В США назвали учения НАТО в Черном море предупреждением для России

Ранее, 3 декабря, в МИД России обеспокоились наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.
Известия12:18

Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Минцифры России сформировало перечень программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, окончательный вариант будет утвержден правительством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Интерфакс14:53

Минздрав РФ предложил ограничить передвижение россиян между регионами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса показывает, что следует рассмотреть вопрос об ограничениях в передвижения россиян между регионами, а также внутри них.
Южный Федеральный02:46

В сети появились подробные характеристики 8-ядерного процессора Intel Core i9-11900K

Новинка возглавит новую линейку CPU Rocket Lake-S В сети появились первые подробные характеристики будущего флагманского процессора от компании Intel — Core i9 11900 K. Анонс новинки намечен на весну 2021 года.
Центральная Служба Новостей07:32

Законопроект о продлении особого статуса Донбасса еще на год внесен в украинскую Раду

Голосование состоится на следующей неделе 7 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о продлении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще на один год.
Центральная Служба Новостей09:51