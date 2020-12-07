Видео Фото Интересное видео Дождь Городовой Московский Комсомолец Телеканал 360° Ридус Москва 24 Дума ТВ Пятый канал Дума ТВ МИР 24 ТК Звезда Пятый канал Деловое.ТВ Городовой РЕН ТВ Телеканал Санкт-Петербург Дума ТВ Телеканал Санкт-Петербург Городовой Городовой Дума ТВ ТВ Центр Городовой МИР 24 НТВ Дума ТВ

Власти республики проигнорировали похороны убийцы французского учителя В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Поделиться