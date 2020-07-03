Общество

РИА НовостиРИА НовостиАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.
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Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ruвчера в 08:26
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Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
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