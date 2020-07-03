Общество
РИА НовостиАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.
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Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor вчера в 13:30
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия вчера в 19:36
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 02 июля в 10:01
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В Испании описали «детское» поведение Смолова
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Lenta.ru вчера в 17:22
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 02 июля в 01:57
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Фигурное катание
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой
Нева Спорт вчера в 06:32
Происшествия
В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19
Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:17
Космос
Специалисты объяснили, в чем разница между «Ангарой» и «Протоном»
Актуальные Новости вчера в 03:48
Здоровье
За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек
Kursk.com вчера в 03:49
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Политика
Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы
Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости вчера в 11:24
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news вчера в 06:53
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Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета вчера в 15:19
Общество
В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов
Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь нового звания города
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатеринбургу и еще 19 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести».
Политсовет вчера в 07:26
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Live24 02 июля в 05:58
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть вчера в 01:56