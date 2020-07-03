Общество

РИА НовостиРИА НовостиАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.
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Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Комсомольская правда21:26

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия20:58

Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ru08:26

В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова

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В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым

RT на русском20:12

Наставник чемпионов. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет

ТАСС Спорт15:11

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Телеканал 360°19:40
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В пресс-центре Азиатской федерации футбола сообщили, что в преддверии ЧМ-2022 в Катаре состоится дополнительный тестовый турнир.
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В России вступила в силу обновленная Конституция

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Общество

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Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
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WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Итоги голосования за поправки в Конституцию в Кремле считают триумфом.
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По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
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Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
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Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
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С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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На Амурском ГПЗ вторую неделю растёт количество выздоровевших сотрудников

Количество сотрудников, получающих лечение от COVID-19, сокращается уже более недели и на сегодня составляет 108 человек.
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Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского

Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
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«Манчестер Сити» организовал «Ливерпулю» чемпионский коридор

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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

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Футбол

В Испании описали «детское» поведение Смолова

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
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Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году

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Лучший бомбардир Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры

Напомним, на Евро-2004 Барош с пятью голами стал лучшим бомбардиром, а его сборная Чехии заняла на турнире третье место.
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В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

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Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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