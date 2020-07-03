Общество
РИА НовостиАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.
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Футбол
ФИФА поддержала проведение репетиции ЧМ-2022
В пресс-центре Азиатской федерации футбола сообщили, что в преддверии ЧМ-2022 в Катаре состоится дополнительный тестовый турнир.
Нева Спорт вчера в 04:19
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Политика
В России вступила в силу обновленная Конституция
В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании.
Lenta.ru 17:01
Армия и оружие
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 15:43
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Происшествия
Адвокат семьи Захарова ответил на отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Адвокат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с изданием "Подъем" прокомментировал отказ артиста признавать вину в аварии.
Газета.Ru 07:54
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Итоги голосования за поправки в Конституцию в Кремле считают триумфом.
Городовой 13:57
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости 03:34
Космос
Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Здоровье
На Амурском ГПЗ вторую неделю растёт количество выздоровевших сотрудников
Количество сотрудников, получающих лечение от COVID-19, сокращается уже более недели и на сегодня составляет 108 человек.
Зейские Огни 12:06
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Футбол
«Манчестер Сити» организовал «Ливерпулю» чемпионский коридор
ProstoProSport вчера в 15:46
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Известно, что Windows 8 не вошла в список ОС, которые будет поддерживать ролевой экшн.
Evo-rus.com 10:30
Футбол
В Испании описали «детское» поведение Смолова
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Lenta.ru 17:22
Футбол
Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
Футбол
Лучший бомбардир Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры
Напомним, на Евро-2004 Барош с пятью голами стал лучшим бомбардиром, а его сборная Чехии заняла на турнире третье место.
Bookmaker-ratings.ru 09:57
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46