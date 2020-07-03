Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Политика Путин подписал указ о поправках к Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». 5,6K

Общество Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу. 6

Политика У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times. 59

Общество В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19 Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели. 3

Футбол Двойнику Роналду предложили роль в порнофильме Двойнику нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме.

Гаджеты Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка. 64