Общество

РИА НовостиРИА НовостиАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана, сообщил РИА Новости глава села Ильяс Хазиев.
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Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Комсомольская правдавчера в 21:26

Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ruвчера в 08:26

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известиявчера в 20:58

В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Sport24.ruвчера в 19:20

В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым

RT на русскомвчера в 20:12

Наставник чемпионов. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет

ТАСС Спортвчера в 15:11

Коронавирус в России и мире. Главное на 4 июля

Телеканал 360°вчера в 21:59
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Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками».
RT на русском вчера в 08:38
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Политика

«Левый фронт» намерен сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента

Представители "Левого фронта" намерены сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента.
Эхо Москвы 01:06
Происшествия

Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства

Историй Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
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Общество

Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома

Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.
РИА Новости вчера в 23:55
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Культура

Жители Астраханской области могут поучаствовать в съёмках фильма

Съемки в Астраханской области запланированы с 23 июля по 6 августа.
ГТРК Лотос вчера в 08:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Российская газета вчера в 17:41
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Политика

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
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Общество

В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:17
Шоу-бизнес

Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
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Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия вчера в 20:46
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать пустующие дома в Испании

Из-за пандемии и закрытых границ сотни домов и квартир, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нашим соотечественникам, оказались без присмотра.
ТВ Центр вчера в 02:11
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

REGNUM вчера в 17:39
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 02 июля в 08:36
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 02 июля в 09:16
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Армия и оружие

США направили авианосцы в район военных учений Китая

США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
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Шоу-бизнес

Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой

NewInform вчера в 13:37
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Общество

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

REGNUM вчера в 03:57
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Футбол

Двойнику Роналду предложили роль в порнофильме

Двойнику нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме.
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
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Общество

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
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Гаджеты

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
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Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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