Общество
ИзвестияАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.
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Общество
Названы регионы с новыми случаями коронавируса
В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Космос
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования
Китай успешно запустил спутник многорежимной съемки поверхности земли высокого разрешения, сообщает 3 июля агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна вчера в 04:14
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие
Россия сделала жесткое предупреждение США насчет Калининграда
В случае, если США и союзники по НАТО попытаются захватить Калининград, то это обернется для них большими проблемами.
Что происходит 05:00
Армия и оружие
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе
Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты 02 июля в 21:32
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь
Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 вчера в 09:09
Автоспорт
Слухи: Вольф отказался платить Хэмилтону больше $25 млн
В переводе в доллары лимит Вольфа оказался равен $25 млн.
Motorsport.com Россия 04:30
Космос
«Росатом» планирует испытать прототип плазменного ракетного двигателя
Planet Today 01 июля в 02:33
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa 04:59
Происшествия
Останки умерших и гробы бросили на берегу реки при перезахоронении могил в Нижнеудинском районе
По версии следствия, в 2019 году администрация Шумского муниципального образования и индивидуальный предприниматель заключили договор на перезахоронение 300 могил с кладбища «Мостотрест» в поселке Шумском.
ИА Альтаир вчера в 23:06
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS вчера в 05:36
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:08
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Пятьдесят четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пермском края, общее число выявленных инфицированных коронавирусом в регионе превысило 3,9 тысяч человек, 4 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:51
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56