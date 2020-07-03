Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Космос Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Китай успешно запустил спутник многорежимной съемки поверхности земли высокого разрешения, сообщает 3 июля агентство Синьхуа. 1

Политика Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. 12

Футбол В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 752

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,8K

Шоу-бизнес Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.

Здоровье В Монголии выявили два случая бубонной чумы Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы. 275

Происшествия Останки умерших и гробы бросили на берегу реки при перезахоронении могил в Нижнеудинском районе По версии следствия, в 2019 году администрация Шумского муниципального образования и индивидуальный предприниматель заключили договор на перезахоронение 300 могил с кладбища «Мостотрест» в поселке Шумском.

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Космос Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить. 15

Общество Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства. 10

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом Пятьдесят четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Пермском края, общее число выявленных инфицированных коронавирусом в регионе превысило 3,9 тысяч человек, 4 июля сообщает пресс-служба краевого правительства. 139