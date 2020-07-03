Общество
ИзвестияАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.
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Происшествия
Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП
Известия вчера в 18:43
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru 05:33
Музыка
Грушинский международный фестиваль впервые проходит в режиме онлайн
Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.
ТАСС 01 июля в 17:05
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Транспорт
В Воронежской области открыли дорогу в обход Павловска и села Лосево
В субботу, 4 июля, в Воронежской области открыли новый участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска, сообщают «Вести Воронеж».
De Facto 05:36
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Политика
МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле
Разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике.
ТАСС 06:28
Происшествия
Замминистра науки Лукашевич не признаёт вину в хищении 40 млн рублей
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает вину в хищении 40 миллионов рублей.
Life.ru 04:42
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС вчера в 07:40
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02 июля в 02:38
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Происшествия
Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина
Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
Провинция.ру 02:14
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Футбол
Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
Soccer.ru вчера в 15:42
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Футбол
Дуайт Йорк: «Кину с его критикой нужно сбавить тон»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк обратился к экс-партнеру по команде Рою Кину.
Спорт-Экспресс 06:05
Здоровье
268 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Автоновости дня 05:55