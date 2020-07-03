Общество

ИзвестияИзвестияАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.
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Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Газета.Ru06:24

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Российская газета05:37

В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым

RT на русскомвчера в 20:12

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Комсомольская правдавчера в 21:26

В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Sport24.ruвчера в 19:20

Кадыров приехал проститься с отцом Нурмагомедова

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Наставник чемпионов. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет

ТАСС Спортвчера в 15:11
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
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Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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