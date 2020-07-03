Общество
ИзвестияАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.
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Происшествия
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Происшествия
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
Здоровье
Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии
Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК 03:00
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели 02 июля в 11:49
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Культура
«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля
Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Общество
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 18 новых случаев COVID-19
Накануне в Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19, у семи пациентов диагностирована пневмония.
Клопс 03:30
Авто
Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V
Вариация CR-V получит полуторалитровый турбодвигатель на 193 лошадиные силы.
Car.ru вчера в 12:26
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Дни24 02 июля в 11:34
Общество
Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома
Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.
РИА Новости вчера в 23:55
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru вчера в 08:18