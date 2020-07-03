Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

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