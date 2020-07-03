Общество

ИзвестияИзвестияАбдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.
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Отца Хабиба Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Комсомольская правдавчера в 21:26

Коронавирус в России и мире. Главное на 4 июля

Телеканал 360°вчера в 21:59

В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Sport24.ruвчера в 19:20

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известиявчера в 20:58

В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым

RT на русскомвчера в 20:12

Наставник чемпионов. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет

ТАСС Спортвчера в 15:11

Стало известно, где похоронят отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ruвчера в 08:26
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Происшествия

Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность

Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера.
РИА Новости вчера в 16:43
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
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Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Происшествия

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
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Происшествия

В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
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Здоровье

Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК 03:00
Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
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Общество

В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19

Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели 02 июля в 11:49
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Культура

«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля

Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском вчера в 05:43
1
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com вчера в 01:13
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Общество

В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ

Благовещенск, 3 июля 2020, 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:57
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Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
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Общество

В Калининградской области за сутки выявили 18 новых случаев COVID-19

Накануне в Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19, у семи пациентов диагностирована пневмония.
Клопс 03:30
Авто

Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V

Вариация CR-V получит полуторалитровый турбодвигатель на 193 лошадиные силы.
Car.ru вчера в 12:26
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Дни24 02 июля в 11:34
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Общество

Врач рассказал, кому в июле следует сидеть днем дома

Кандидат медицинских наук, врач Евгений Тимаков объяснил в беседе с телеканалом "Москва 24" опасность переменчивой погоды в июле, отметив, что людям с некоторыми недугами следует ограничить выход на улицу.
РИА Новости вчера в 23:55
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Технологии

WhatsApp запускает пять новых функций

Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
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