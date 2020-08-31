Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

На предприятии будут выпускать новинку на базе Model 3, кроссовер Model Y, а также седан Model 3. Однако зарубежные СМИ отмечают, что глава SpaceX планирует представить на рынке еще один бюджетный электрокар на базе Model 3. Есть информация, что это будет новая модель на платформе от Model 3. Другие источники утверждают, что новинкой станет версия Model 3.