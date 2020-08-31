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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Абэ и Путин обсудили ситуацию вокруг Курильских островов

Путин поблагодарил коллегу за совместную работу и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Абэ, в свою очередь, отметил, что Токио намерен продолжить диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора.В источнике
С чего всё началось
В свою очередь, пресс-служба Кремля в сообщении о телефонной беседе политиков указала
, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».
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