Политика
ФАНАбэ хочет превратить Курилы в «острова дружбы»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет решить вопрос с «северными территориями», так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить с Россией мирный договор, чтобы превратить их в «острова дружбы».
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Экономика
Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина оценила, каким образом коронавирус может повлиять на российскую экономику, передает RT.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Общество
Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
Экономика
Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина
Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это «первая подножка» правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Общество
В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Политика
Сноуден планирует продлить вид на жительство в России
Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
Футбол
ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей спонсорской поддержки
Банковская группа ВТБ выделит «Динамо» 4,2 млрд рублей по спонсорскому контракту.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах
Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
Здоровье
Трое эвакуированных из Уханя остаются в инфекционной больнице Тюмени
Что касается пациентов, которых разместили в инфекционную больницу с другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом, они до сих пор находятся там.
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.