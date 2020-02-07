Политика

ФАНФАНАбэ хочет превратить Курилы в «острова дружбы»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет решить вопрос с «северными территориями», так Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить с Россией мирный договор, чтобы превратить их в «острова дружбы».
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Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

РИА Новости03:22

Абэ объявил о желании заключить мирный договор с Россией

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Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

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Lenta.ruвчера в 22:51

Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

RT на русскомвчера в 22:46

Абэ выступил за решение проблемы мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

ТАССвчера в 22:30
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Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
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Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Известия 08:27
Общество

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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

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Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
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Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:26
Экономика

Глава Центробанка РФ оценила влияние коронавируса на экономику страны

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина оценила, каким образом коронавирус может повлиять на российскую экономику, передает RT.
Газета.Ru 07:54
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
ТАСС вчера в 20:10
Экономика

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, это «первая подножка» правительству премьера Михаила Мишустина и мина под национальные проекты.
Ведомости 06:32
Общество

Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»

ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Znak.com 07:37
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

В Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов

Стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не будет лечить русскоязычных пациентов, пока они не перейдут на украинский, сообщает Strana.ua.
РИА Новости 04:32
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

РИА Новости 03:23
Политика

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
ТАСС 08:00
Футбол

ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 млрд рублей спонсорской поддержки

Банковская группа ВТБ выделит «Динамо» 4,2 млрд рублей по спонсорскому контракту.
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Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 07:57
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:33
Армия и оружие

«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Военное дело 08:30
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Экономика

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Интерфакс 03:27
Фигурное катание

Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Советский спорт 08:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах

Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.
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Трое эвакуированных из Уханя остаются в инфекционной больнице Тюмени

Что касается пациентов, которых разместили в инфекционную больницу с другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом, они до сих пор находятся там.
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Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний

На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.
iXBT.com вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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