Политика
Комсомольская правдаАбэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество
Кульбачевский пообещал Табашникову, что Измайловский лес не застроят
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что территория парка «Измайлово» не будет застроена.
Вечерняя Москва 09:49
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Экономика
«Вкусвилл» планирует открыть магазины в Европе и Китае
Российский ритейлер «Вкусвилл» планирует открыть магазины во Франции, Нидерландах и Китае, сообщает Reuters со ссылкой на основателя сети Андрея Кривенко.
Ведомости 04:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Российская газета 02:14
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Политика
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
Избирательная система готова по всем параметрам к выборам в единый день голосования 8 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 06:34
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Теннис
Медведев победил Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Армия и оружие
В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР
В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.
REGNUM 04:24
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» Дмитрия Киселева
На официальном канале телеканала ТНТ в YouTube опубликован трейлер фильма Дмитрия Киселева «Чернобыль: Зона отчуждения».
Культуромания 06:30
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.
РИА Новости 07:27
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Здоровье
Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37