Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаАбэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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