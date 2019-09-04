Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами "Правительство Афганистана поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который обеспечит устойчивый мир и приведет к концу войны, однако основное беспокойство правительства Афганистана связано с соглашением США с талибами", - написал Седикки в Twitter.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.

Политика Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Происшествия В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.

Общество Ураган «Дориан» пройдет вблизи побережья штатов Флорида и Джорджия Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины.

Политика В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».

Экономика Заключено соглашение о создании курорта на Камчатке на 39 млрд рублей Соглашение о создании курорта на Камчатке стоимостью 39,2 млрд руб. заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).

Гаджеты Google выпустила релизную версию Android 10 P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.

Политика Стало известно о припадке ярости Трампа из-за Китая Президент США впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы в ответ на аналогичные действия американской стороны.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Происшествия По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.

Автоспорт Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.

Технологии Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.

Политика Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.

Экономика Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.