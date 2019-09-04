Политика
Комсомольская правдаАбэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень. Такая фраза прозвучала накануне предстоящей встречи глава правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами
"Правительство Афганистана поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который обеспечит устойчивый мир и приведет к концу войны, однако основное беспокойство правительства Афганистана связано с соглашением США с талибами", - написал Седикки в Twitter.
РИА Новости 05:55
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины
Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Происшествия
В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка
По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.
REGNUM 04:23
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
Российская газета 06:33
Общество
Ураган «Дориан» пройдет вблизи побережья штатов Флорида и Джорджия
Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины.
ТАСС 01:46
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Экономика
Заключено соглашение о создании курорта на Камчатке на 39 млрд рублей
Соглашение о создании курорта на Камчатке стоимостью 39,2 млрд руб. заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).
РБК 06:57
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices вчера в 14:24
Политика
Стало известно о припадке ярости Трампа из-за Китая
Президент США впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы в ответ на аналогичные действия американской стороны.
Lenta.ru 06:43
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Происшествия
По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело
В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Футбол
«Челси» представил третью форму на сезон
Евро-футбол.ру 04:43
Автоспорт
Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце
За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.
F1news.ru 05:58
Технологии
Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов
Amazon, владеющая сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер вчера в 11:48
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Дана Борисова забыла, в каком классе учится ее дочь
На днях 43-летняя телеведущая перепутала, в каком классе учится ее дочь.
Телепрограмма вчера в 04:08