Политика

РИА НовостиРИА НовостиАбэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

Территориальный вопрос Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
РИА Новостивчера в 23:51

Подробнее о событии

Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

Коммерсантъ00:15

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

РИА Новостивчера в 23:51

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Газета.Ruвчера в 22:31

Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией

Lenta.ruвчера в 22:51

Абэ выступил за взаимовыгодные решения спорных вопросов с Россией

RT на русскомвчера в 22:46

Абэ заявил о желании превратить Курилы в «острова дружбы»

Известиявчера в 22:57

Абэ выступил за решение проблемы мирного договора с Россией на обоюдовыгодных условиях

ТАССвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

Небензя указал на попытки ООН защитить террористов в Сирии

Небензя подчеркнул, что речь идет о суверенной территории Сирии и о радикалах, борьба с которым является правом правительства любой страны.
ПолитРоссия 01:22
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Известия вчера в 14:30
Здоровье

Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат

Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 23:20
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии.
RT на русском вчера в 23:36
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

7 февраля в Сочи пройдёт встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 23:06
Политика

На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич

Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Ведомости вчера в 23:31
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Российская гимнастка показала, как можно изящно закрыть багажник авто

Российская гимнастка Дарья Спиридонова продемонстрировала необычный способ закрытия багажника автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Космос

Астронавтка Кристина Кох установила рекорд пребывания на орбите среди женщин

Телеканал RTVI вчера в 08:22
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Саракиб

ANNA-News 05 февраля в 13:44
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Экономика

Названы регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Выяснилось, что самая дорогая водка продается на Чукотке, где за бутылку придется заплатить 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутии — 458 рублей (+6,2%).
Известия вчера в 20:26
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
РИА Новости вчера в 09:43
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 07:02
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Хоккей

Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ

Metaratings вчера в 21:45
Футбол

Гвардиола назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о самом болезненном поражении в своём тренерской карьере.
Евро-футбол.ру вчера в 06:46
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное