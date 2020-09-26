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РБК
РБК

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei Shinbun.В источнике
Синдзо Абэяпонский политик
Переговоры, где сталкиваются национальные интересы, не могут быть простыми. Однако мы не должны оставлять без внимания территориальный вопрос. Я надеюсь, что при премьер-министре Суге переговоры активизируются и мирный договор между Японией и Россией будет заключен.
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Взгляд.ру

Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

Взгляд.ру00:30
РИА Новости

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

РИА Новости22:26
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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Профиль23:51
REGNUM

Япония и Россия могли заключить мирный договор в 2018 году — Абэ

REGNUM23:10
Общественная служба новостей

Абэ заявил, что Япония и РФ могли подписать мирный договор в 2018 году

Общественная служба новостей00:01
Московский Комсомолец

Абэ: Россия и Япония могли заключить мирный договор в 2018 году

Московский Комсомолец20:22
ТАСС

Абэ рассказал, когда Япония и Россия были максимально близки к заключению мирного договора

ТАСС19:46

СКА проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов в матче КХЛ

Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 08:43 — REGNUM Хоккейный санкт-петербургский клуб СКА проиграл казанской команде «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов в матче КХЛ
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