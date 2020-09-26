Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei Shinbun.