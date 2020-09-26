Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину
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Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei Shinbun.В источнике
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Абэ заявил, что Япония и РФ могли подписать мирный договор в 2018 году
Общественная служба новостей00:01