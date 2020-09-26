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РБК
РБК

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei Shinbun.В источнике
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REGNUM

Япония и Россия могли заключить мирный договор в 2018 году — Абэ

REGNUM23:10
Взгляд.ру

Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

Взгляд.ру00:30
Общественная служба новостей

Абэ заявил, что Япония и РФ могли подписать мирный договор в 2018 году

Общественная служба новостей00:01
Газета.Ru

Синдзо Абэ рассказал, почему не удалось заключить мирный договор с Россией

Газета.Ru03:20
РИА Новости

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

РИА Новости22:26
Московский Комсомолец

Абэ: Россия и Япония могли заключить мирный договор в 2018 году

Московский Комсомолец20:22
ТАСС

Абэ рассказал, когда Япония и Россия были максимально близки к заключению мирного договора

ТАСС19:46

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
RT на русском03:46
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ВШЭ сообщила о существенном сокращении среднего класса в России

Средний класс в России сократился на 6,1% из-за пандемии коронавируса, заявили исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) 24 сентября в опубликованном докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
ИА Красная Весна03:29
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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