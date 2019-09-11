Коронавирус

RT на русскомRT на русскомАбэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах.
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Премьер-министр Японии не исключил перенос Олимпиады-2020

Матч ТВ01:55

Премьер-министр Японии Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

РБКвчера в 21:55

Премьер Японии допустил перенос Олимпиады-2020

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Абэ допустил перенос Олимпийских игр в Токио

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Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

РИА Новостивчера в 20:35

Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

RT на русскомвчера в 20:51
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Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
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Число заражений коронавирусом в России перевалило за 300

Количество подхвативших коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось на 53 человека, инфекция распространилась в 18 регионах страны.
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Как сообщается на сайте «Газета. ru», боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию.
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

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Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
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Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
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Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
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Ульфат Мансурович [Мустафин – мэр Уфы] ушёл на карантин, министр финансов [Лира Игтисамова]у нас на карантине.
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В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов

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Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

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Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
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Российские школьники ушли на каникулы по 12 апреля из-за коронавируса

На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно.
Взгляд.ру вчера в 23:54
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