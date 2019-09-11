Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах.

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