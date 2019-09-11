Коронавирус
RT на русскомАбэ не исключил переноса Олимпийских игр
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах.
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Музыка
Группа Little Big не сможет представить песню «UNO» на Евровидении
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти
Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Политика
Лукашенко заявил о договоренности Москвы и Минска по нефти
Москва приняла предложения Минска по нефти.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Авто
На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Здоровье
Число заражений коронавирусом в России перевалило за 300
Количество подхвативших коронавирус в России за минувшие сутки увеличилось на 53 человека, инфекция распространилась в 18 регионах страны.
Культура
Турецкий актер Бурак Озчивит возмутил русских фанатов Халита Эргенча
Единоборства
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
Как сообщается на сайте «Газета. ru», боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Политика
Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Кино
Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD
Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Технологии
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Общество
Мэр Уфы и министр финансов Башкирии ушли на карантин по коронавирусу
Ульфат Мансурович [Мустафин – мэр Уфы] ушёл на карантин, министр финансов [Лира Игтисамова]у нас на карантине.
Наука
Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Итальянские медики опубликовали в марте отчет, в котором описали болезни, повышающие риск летального исхода при инфицировании коронавирусом.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы
Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Космос
В NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов
Экономика
Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
Политика
Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Общество
Российские школьники ушли на каникулы по 12 апреля из-за коронавируса
На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно.